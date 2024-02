¿De qué falleció el reconocido periodista colombiano Rodrigo Pardo?

Rodrigo Pardo García-Peña, reconocido periodista, falleció este lunes 19 de febrero en Bogotá. Pardo García-Peña trabajó en RCN Radio y fue director de Noticias RCN.

Hace unos años, Pardo tuvo que ser intervenido quirúrgicamente por un tumor maligno en el cerebro. Tumor que lo acompañó desde ese momento. "Afortunadamente se me olvida que el tumor me acompaña a todas partes. Tengo una vida normal y es muy poco lo que me queda de secuelas de los tratamientos. Ni siquiera dificultades para caminar, apenas unas molestias en el equilibrio", dijo en una entrevista con la revista 'Bocas' en diciembre de 2022.

Rodrigo Pardo nació el 15 de noviembre de 1958 en Bogotá y tenía 65 años. Estudió economía en la Universidad de los Andes y un magíster en Relaciones Internacionales en la Universidad Johns Hopkins.

Fue viceministro de Relaciones Exteriores y embajador de Colombia en Venezuela durante el gobierno de César Gaviria. Entre 1995 y 1997, bajo el mandato de Ernesto Samper, ejerció como ministro de Relaciones Exteriores.

No obstante esta carrera política, Rodrigo Pardo es reconocido en todo Colombia por su trabajo periodístico. De hecho, históricamente su familia ha estado vinculada al periodismo: Roberto García-Peña, su abuelo materno, dirigió el diario El Tiempo desde 1939 y por 42 años, y su primo era el famoso columnista D'Artagnan (Roberto Posada García-Peña, fallecido el 23 de febrero de 2009).

Rodrigo Pardo ya había trabajado como periodista económica en 'Semana' y en 1998 entró al diario El Espectador como director. Allí estuvo hasta el año 2000 y luego llegó a El Tiempo como editor general y, posteriormente, ocupó el cargo de subdirector.

En el año 2007, empezó a dirigir la revista 'Cambio', comprada en 2006 por El Tiempo. En esa época, con Rodrigo Pardo a la cabeza, 'Cambio' hizo grandes revelaciones como las del caso de Agro Ingreso Seguro.

'Cambio' fue cerrada en 2020 y Pardo volvió a 'Semana' como consejero editorial. En 2012, fue designado como director de Noticias RCN, cargo que ocupó hasta enero de 2015. Al poco tiempo asumió como director editorial de 'Semana', del que renunció en noviembre de 2020.

Trabajó en RCN Radio, como parte del equipo de Voces RCN y del noticiero de la mañana, donde se caracterizó por pausados y a la vez contundentes análisis del acontecer nacional.

Su hijo, Daniel Pardo, también siguió los pasos del periodismo y es corresponsal de la BBC.