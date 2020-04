Del 'meme' a la realidad: africano bailando con ataúd escogió su futbolista favorito

Durante las últimas semanas, un popular ‘meme’ se ha viralizado en redes sociales por medio de cortos videos donde aparecen situaciones de peligro acompañadas de un grupo de africanos bailando con un ataúd en sus hombros al ritmo de una música pegajosa que ha causado un sinfín de risas en internet.

Pues bien, se ha conocido que este video surgió desde Ghana, país donde se hace un extraño ritual para celebrar la muerte y los hombres que aparecen en los videos tienen esa función como su trabajo. La Cadena Ser en Cataluña logró hablar con uno de ellos y contó detalles de su trabajo, así como una charla futbolística.

"Mi jugador favorito es Messi, me encanta. Me gusta su manera de jugar y los goles que marca. Además, no es egoísta, eso es muy importante. Me encanta el fútbol y me encanta jugar, es uno de mis hobbies ", contó quien es el líder de los denominados "Dancing Pallbearers ".

“Es el líder y le tenemos que dar las gracias, sin él el ‘Barca’ no sería lo que es. Teniendo a Messi el Barcelona ha ganado títulos que sin él no habría logrado y no habríamos mejorado tanto como hemos mejorado en los últimos años", contó Benjamin Aidoo en declaraciones que también fueron recogidas por el diario La Nación de Argentina.

Sobre su trabajo en Ghana, explicó: “Tenemos que celebrar la muerte. ¿Por qué? Porque cuando una persona nos deja hemos de recordar lo que ha hecho durante su vida… Bailamos porque queremos que la gente se dé cuenta de que no hay que llorar con la muerte, debemos sentirnos felices por esa persona".



Y cerró hablando sobre la conmoción que han causado los ‘memes’: "La gente utiliza mis videos para hacer 'memes', me llaman para felicitarme. Y eso me hace sentir muy bien. Es un privilegio que la gente me pueda ver a través de las redes sociales. Mucha gente me llama y me dice que son mis fans, mis fans número uno y me sienta bien".