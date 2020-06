El Instituto de Recreación y deporte (IDRD) dio a conocer que desde esta semana , se permitirá la subida de ciclistas al sector de patios, en la vía que conduce de Bogotá a la Calera.

Sin embargo según la directora de la entidad, Blanca Inés Durán solamente se permitirá que los deportistas lleguen hasta el peaje que divide el municipio con la capital del país, “la subida está permitida pero se deben tener en cuenta las recomendaciones", dijo la funcionaria.

“Uso obligatorio de tapabocas que tape nariz y boca, no se puede hacer ejercicio en grupos o equipos, que no se conformen aglomeraciones en los puntos de parada y solamente llegarán hasta algún punto porque la salida de la ciudad no está autorizada”, añadió.

Además Durán, destacó que el desarrollo de actividades físicas, de ejercicio al aire libre y la práctica deportiva de manera individual de personas que se encuentren en el rango de edad de 18 a 69 años, se tendrá que realizar por un período máximo de dos horas diarias.

“El desarrollo de actividades físicas y de ejercicio al aire libre de los niños mayores de 6 años, tres veces a la semana, una hora al día (...) de los niños entre dos y cinco años, tres veces a la semana, media hora al día y de los adultos mayores de 70 años, tres veces a la semana, una hora al día”, dijo la directora del IDRD.

Los niños y adolescentes deberán estar acompañados de un adulto cuidador, quienes podrán hacerse cargo máximo de tres menores de edad, añadió la funcionaria.

“Las personas deberán abstenerse de realizar estas prácticas de actividad física en grupos, evitarán el contacto con otras personas y la utilización de gimnasios instalados en los parques y módulos de juegos infantiles”, dijo finalmente.