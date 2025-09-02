Desmantelan red global de piratería con millones de usuarios

La justicia argentina desmanteló una red global de IPTV ilegal con hasta 8 millones de suscriptores pagos.

Megaoperativo contra el IPTV ilegal en Argentina

En un megaoperativo en Argentina, la justicia desmanteló una red de IPTV ilegal que alcanzaba hasta 8 millones de usuarios pagos a nivel mundial, con un potencial de más de 20 millones de clientes. La acción judicial contó con la colaboración técnica de LALIGA, ALIANZA, Nagravisión y Telecom Argentina, además de la participación de la Motion Picture Association (MPA).

El presidente de LALIGA, Javier Tebas, declaró que esta operación marca un antes y un después en la lucha contra la piratería digital en América Latina, destacando el carácter transnacional del crimen organizado en el sector audiovisual.