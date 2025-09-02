Actualizado:
Mar, 02/09/2025 - 11:21
Desmantelan red global de piratería con millones de usuarios
La investigación reveló un entramado global de servicios de IPTV ilegal que operaban bajo marcas reconocidas en el mercado pirata.
La justicia argentina desmanteló una red global de IPTV ilegal con hasta 8 millones de suscriptores pagos.
Megaoperativo contra el IPTV ilegal en Argentina
En un megaoperativo en Argentina, la justicia desmanteló una red de IPTV ilegal que alcanzaba hasta 8 millones de usuarios pagos a nivel mundial, con un potencial de más de 20 millones de clientes. La acción judicial contó con la colaboración técnica de LALIGA, ALIANZA, Nagravisión y Telecom Argentina, además de la participación de la Motion Picture Association (MPA).
El presidente de LALIGA, Javier Tebas, declaró que esta operación marca un antes y un después en la lucha contra la piratería digital en América Latina, destacando el carácter transnacional del crimen organizado en el sector audiovisual.
Red criminal de IPTV con base en Argentina
La investigación reveló un entramado global de servicios de IPTV ilegal que operaban bajo marcas reconocidas en el mercado pirata. El centro de operaciones se encontraba en Argentina, con ramificaciones en Brasil, Singapur, China, Colombia, Estados Unidos y Canadá.
Los allanamientos, ordenados por el Juzgado de Garantías N.º 4 de San Isidro y ejecutados por la Policía de Investigaciones bonaerense, se realizaron en oficinas de Vicente López. La investigación fue conducida por la Fiscalía de Ciberdelitos de San Isidro (UFEIC).
Entre las plataformas desarticuladas se encuentran My Family Cinema, TV Express, Eppi Cinema, Red Play, Duna TV, Blue TV, Football Zone, Nossa TV y MegaTV+, entre otras. Estas alimentaban la mayoría de las TV Box del mercado, incluyendo marcas como Duosat y BTV, con alcance en Argentina, Brasil, México y Sudáfrica.
Estrategia internacional contra la piratería digital
La operación forma parte de una estrategia coordinada por ALIANZA y apoyada por LALIGA, que ha permitido avances en la región. Entre las medidas recientes destacan:
Bloqueo dinámico por DNS e IP contra sitios ilegales.
Órdenes judiciales para eliminar APKs como MagisTV y FlujoTV de las plataformas de Google.
El primer War Room antipiratería en Argentina, con participación judicial y técnica.
Acuerdos con plataformas de comercio electrónico como Mercado Libre para retirar ofertas ilegales.
Estas acciones buscan fortalecer la protección de los derechos de propiedad intelectual y garantizar el acceso legal a los contenidos deportivos y audiovisuales.
Riesgos del uso de plataformas piratas
El consumo de plataformas pirata no solo afecta a la industria, sino que expone a los usuarios a riesgos como robo de datos, ingreso de malware en dispositivos y posibles estafas. Además, reduce los ingresos que financian a clubes, competiciones y experiencias de los aficionados, debilitando el ecosistema deportivo.
La desarticulación de esta red representa un hito en la cooperación internacional y refuerza el compromiso de LALIGA y ALIANZA con la sustentabilidad de la industria audiovisual en América Latina.
Fuente
Antena 2