Después de la polémica fiesta, Novak Djokovic lanza un reto a LeBron James

Tras verse envuelto en un par de polémicas a lo largo de la semana, luego de que se conocieron unas imágenes de una fiesta que realizó en su natal Serbia y tras unas declaraciones de su padre, en contra de Roger Federer, el tenista Novak Djokovic, actual número uno del mundo, hizo caso omiso a las críticas y en una publicación de Twitter envió un mensaje a la estrella de la NBA, LeBron James.

El serbio, mostró sus habilidades en el baloncesto y tras una serie de dribles con el balón, hizo un lanzamiento de dos puntos, el cual encestó. A este video, Djokovic añadió el siguiente comentario: ¿Estoy listo para el uno a uno, LeBron James?. El video, que en pocas horas recorrió las redes sociales, fue contestado rápidamente por 'King' James, quien contestó de manera afirmativa a la pregunta del mejor tenista del mundo en la actualidad.

La respuesta de LeBron fue contundente. "Diré que sí creo que estás listo, hermoso movimiento en ese lanzamiento, amigo", señaló el jugador del equipo de Los Ángeles que se dispone al reinicio de la temporada regular de la NBA, el cual se llevará a cabo en Orlando y con condiciones bastante estrictas en las que los jugadores permanecerán concentrados sin salir del complejo de Walt Disney.

De igual manera, el circuito ATP también tendrá su reanudación en Estados Unidos, pero lo hará en Washington con el ATP 500 de la ciudad, hecho ante el que el tenista serbio se ha mostrado bastante satisfecho y feliz de volver a jugar.

Ha! I’m going to say I think you are!! Beautiful follow-thru on that shot buddy! 💪🏾🙏🏾👑 https://t.co/fMUocbVMRL