Días feriados y no laborables en Perú en diciembre de 2024

El fin del año 2024 está cerca y con esto cada uno de los ciudadanos del Perú busca el calendario para conocer los días feriados y los no laborables en los que podrá disfrutar de diferentes actividades con sus familiares.

Por decreto, el Gobierno del Perú estableció tres nuevos días no laborables, en los que los funcionarios del sector público y algunos del privado aprovecharán para cumplir con distinticas acciones.

Este 9 de diciembre se cumple con uno de los días feriados establecidos en el calendario, teniendo en cuenta la conmemoración de la Batalla de Ayacucho.

Por otro lado, en el calendario retan cuatro días no laborables para el sector públicos, a los cuales también se pueden acoger las empresas privadas.

Días feriados y no laborables en Perú en lo que queda de 2024:

Lunes 23 Diciembre: Día no laborables

Martes 24 Diciembre: Día no laborables

Miércoles 25 Diciembre: Navidad - Día feriado

Lunes 30 Diciembre: Día no laborables

Martes 31 Diciembre: Día no laborables

Los días feriados son a nivel nacional en los que todos los trabajadores, sin importar si son del sector público o del privado, dejan a un lado sus funciones.

Por otro lado, los días no laborables son decretados por el Gobierno y son aprovechados, principalmente, por los funcionarios públicos.