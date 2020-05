El abrupto cambio de 'look' de Ricardo Gareca que generó hasta memes

Ricardo Gareca vive la cuarentena de una forma muy particular y, por eso, en medio de una serie de saludos que estaba enviando, a través de un video desde su casa, se lo pudo ver con una imagen que nunca antes se le había visto. El técnico de la Selección Peruana, quien es recordado en Colombia por su paso como jugador de América de Cali, se mostró con una extensa barba y un pelo bastante largo, algo poco acostumbrado a ver en el argentino, quien siempre luce bastante formal en los partidos.

🧔 Gareca habló de su barba viral y dijo que fue parte de una promesa



🗣️ "Nunca la he tenido tan larga"



❌🪒 ¿Hasta cuándo piensa dejarla crecer?



➡️ https://t.co/Pp0pNLAsVZ pic.twitter.com/SrnkmETSqe — Diario Olé (@DiarioOle) May 29, 2020

Por eso, luego de esta imagen que sorprendió a los fanáticos, tanto peruanos como de todo el sur del continente, el entrenador contó los motivos de ese 'look' a la emisora Radio del Plata: "La barba es como que, cómo te podría decir, la vivo así esta cuarentena... Decidí vivirla de esta manera. En un primer momento dije no me afeito hasta que esto termine; supongo yo que terminará en algún momento. A veces pierdo la noción de algunas cosas. Creo que ya pasamos los 70 y pico de días. Entonces, es mucho tiempo realmente. ¡Fue muy estricta acá la cuarentena!".

Y, por si fuera poco, agregó que no se piensa quitar la barba hasta que la cuarentena no haya pasado: "Lo que pensé fue, bueno, salgo de todo esto, me afeito. Pero es como que quedó después, te va creciendo más, te va creciendo más y ya necesito la ayuda de un barbero. Me empiezo a cortar y me lastimo. Tan larga así, nunca en mi vida la he tenido. Ahora quiero salir y que me agarre alguien que sepa de esto".

Luego, sobre cómo lleva el encierro, aseguró que da algunos paseos gracias a una mascota que adoptó: "Se me dio por tener una perra. Diez días antes que estalle todo esto la traje. Tengo una collie. Ahora compartiendo con ella, la saco a pasear un rato, pero ahora, porque durante 50 días prácticamente salías a la puerta y ni te dejaban sacar a los perros, no se podía. Ahora están más flexibles en ese aspecto y me permite salir un rato más con la perra. Si tengo que hacer unas compas, voy yo. Cuidándote, acatando todas las medidas del gobierno".

Ricardo Gareca vs Chimpandolfo pic.twitter.com/t5xsukwM4n — Nicolas Rivera (@nicorivera05) May 28, 2020

Es impresionante cómo la barba le cambia la cara al hombre.



Gareca con barba // Sin barba pic.twitter.com/Dwmqxvd3Hd — Juan Carlos (@juancgk) May 1, 2020