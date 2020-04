En entrevista con La FM, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, confirmó que a partir del lunes 6 de abril los ciudadanos deben usar tapabocas en el sistema de transporte público ya sea el Metro de Medellín, Metrocable y buses.

La medida comenzará a ser obligatoria a partir del martes 7 de abril, el lunes será pedagógica mientras los ciudadanos se adaptan. “El lunes va a ser pedagógico, desde el martes va a ser obligatorio el uso de tapabocas en el metro, Metroplus y sistema de buses, en todos los sistemas masivos de transporte”, anunció.

Quintero explicó que decidió hacerlo obligatorio porque Colombia ya entró en la fase de mitigación, es decir ya no se sabe quiénes tienen o no el virus. “El tapabocas si bien no es 100% recomendable para no contagiarse, sí reduce la capacidad de contagiar”.

Vea también: Colombia entra en fase de mitigación del coronavirus: 11% de casos no tienen nexo