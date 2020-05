El coronavirus llegó a Presidencia: un miembro de seguridad dio positivo

La Presidencia de la República confirmó que un miembro del personal de seguridad y 13 integrantes activos adscritos al Batallón Guardia Presidencial dieron positivo para coronavirus.

"Sobre el activo asignado a la seguridad en la Presidencia, se trató de un caso presentado luego de una misión de trabajo en la ciudad de Leticia. Al regreso a Bogotá inició aislamiento preventivo obligatorio y posteriormente se le practicó la prueba, razón por la cual no ha ingresado a la Casa de Nariño”, informó.

"Sobre los 13 casos positivos registrados en el Batallón Guardia Presidencial, nos permitimos informar que se trata de personal que no está asignado a labores de apoyo en la Casa de Nariño", añadió la Presidencia de la República.

Aclaró que "el personal de apoyo del Guardia Presidencial no ingresa a la sede de Gobierno desde finales de marzo, por instrucciones de carácter interno, atendiendo las medidas de aislamiento preventivo obligatorio".

De acuerdo con la Presidencia, desde esta semana "se iniciaron pruebas a varios efectivos de la seguridad" y hasta el momento no han dado positivo".

De otro lado, debido a que las personas contagiadas y las que se sometieron a las pruebas no tuvieron contacto con el presidente Iván Duque, ni con su familia no equipo personal, no se le hará otra examen al mandatario.

El jefe de Estado ya se ha practicado dos pruebas de coronavirus en lo que va de la emergencia sanitaria por la pandemia.