Desde que se retiró del fútbol, Ezequiel 'Pocho' Lavezzi, se dedica a viajar por el mundo y a disfrutar de su tiempo libre conociendo lugares que no tuvo la posibilidad de visitar durante su etapa como futbolista, etapa en la que, en su mayoría, estuvo acompañado de la modelo argentinoa Yanina Screpante, quien hasta hace cerca de dos años fue la pareja del exSan Lorenzo y Napoli, entre otros.

Sin embargo, Lavezzi no se quedó quieto tras finalizar su extensa relación con Screpante y según la propia modelo, antes de poner punto final a la misma empezó a salir con otra modelo: la brasilera Natalia Borges, exnovia de un amigo y quien se habría ido de vacaciones en un par de ocasiones con la pareja de argentinos, antes de que se convirtiera en la nueva novia del futbolista que fue subcampeón del Mundial de 2014 con Argentina.

Por eso, molesta con el actuar de su ex y sabiendo que los días de aislamiento obligatorio le cayeron a Lavezzi en medio de su recorrido por la paradisiaca isla caribeña, Saint Barth, y en compañía de su nueva pareja, dijo al periodista argentino Lio Pecoraro : "Estoy cansada de hablar de mi ex, ya pasó, me separé hace dos años. Pero bueno, te cuento que la conozco a ella. Es la exnovia de un muy buen amigo del 'Pocho': Lorenzo Tonetti se llama".

Y no contenta con eso, continuó revelando detalles de la vida privada del exjugador: "Él (Tonetti) tenía en Milán uno de los mejores restaurantes y además estaba en el fútbol. La reconozco porque estuvimos de vacaciones los cuatro juntos. No me extraña que el 'Pocho' haga esto, si ya lo ha hecho antes, si estuvo con la novia de Nacho Viale, Lucía Pedrazza, con quien se la pasaban comiendo juntos, eran súper amigos y no le importó".

Lavezzi no se ha mostrado con la modelo, sin embargo, es de público conocimiento que ambos están juntos hace poco más de un mes y ahora tuvieron que quedarse en St. Barths.