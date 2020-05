El nuevo lio amoroso de Neymar en medio de su confinamiento en Brasil

Neymar, confinado desde marzo en su mansión de Río de Janeiro por la pandemia del coronavirus, se ha visto envuelto sin quererlo en un embrollo amoroso pasado que ha destapado ahora una exconcursante del "reality show" Gran Hermano. El delantero del París Saint-Germain (PSG) no deja de ser protagonista ni cuando está encerrado en su casa, donde continúa ejercitándose con su preparador físico particular.



Las redes sociales hirvieron el pasado fin de semana, cuando Flayslane, participante de la última edición de Gran Hermano Brasil, aseguró en un directo con el youtuber Matheus Mazzafera que tuvo una relación con la estrella de la Canarinha. Varios blogs especializados en este tipo de asuntos se hicieron eco de las declaraciones de la exconcursante y comenzaron a compartirlas en diversos perfiles de redes sociales.



Fue entonces cuando Neymar reaccionó a una de esas publicaciones dando a atender que nunca tuvo lugar esa aventura amorosa, la cual habría ocurrido en octubre de 2016: "Reír por no llorar", escribió. Ese escueto comentario encendió a Flayslane, que se desahogó en la secuencia con una sarta de críticas hacia el futbolista de 28 años.



"Solo voy a decir una cosa: soy lo suficientemente mujer como para admitir lo que hago (...). Soy muy transparente y no tengo compromiso con nadie como para tener que mentir", destacó. "Fue solo un encuentro aleatorio. Neymar, no tienes de qué avergonzarte. ¿Voy a pasar por mentirosa solo porque tú eres Neymar y yo no soy nadie? Ahora estoy avergonzada de haber estado contigo", completó.



La novela ganó un nuevo personaje cuando el exmarido de Flayslane Jhonatan Ricarte, con el que tuvo un hijo, salió en defensa de su antigua esposa y garantizó que ella y Neymar estuvieron juntos. "Soy el exmarido de Flay, padre de nuestro hijo. Comencé a salir con ella algunos meses después de haber 'estado' contigo (dirigiéndose a Neymar) y fui yo quien borró la conversación entre ustedes dos y tu número de su celular", escribió, sin especificar si lo hizo o no con el consentimiento de Flayslane.



"Ella no está mintiendo y ni mucho menos necesita mentir", concluyó.



En medio de este lío, la prensa comenzó a especular, en función de las fechas, que ese supuesto romance esporádico se produjo mientras Neymar intentaba recuperar su relación con la modelo y actriz Bruna Marquezine, de la que se había separado hacía un año y con la que acabaría reconciliándose a finales de ese 2016. Neymar y Marquezine pondrían punto y final a su relación en octubre de 2018.