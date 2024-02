El pasaje de Transmilenio saldría más barato: quedará en 2.500 pesos

Desde que se creó en el año 2000, Transmilenio ha tenido cambios en el precio de su pasaje al punto de que en 2024 quedó establecido en 2.950 pesos tanto en el componente troncal como en el zonal. Esta decisión se tomó buscando que los ciudadanos puedan apropiarse mucho más del sistema.

Sin embargo, esto no ha estado exenta de las críticas, pues hay quienes consideran que no justifica pagar un valor tan alto por un servicio que no cubre la demanda de sus usuarios. A pesar de los aumentos que se han registrado año tras año, se podría registrar una disminución en el pasaje.

El concejal Diego Cancino presentó una demanda en la cual busca que las personas con menores recursos puedan tener una reducción de hasta el 35% en el precio de las tarifas de Transmilenio y SITP. En este caso, este grupo de personas pagarían solamente 2.500 pesos.

"No se justifica que la tarifa diferencial aumente más del doble con la finalidad de responder a la sostenibilidad fiscal del sistema, teniendo en cuenta que, según Transmilenio S.A., este subsidio solo aportó el 2% del total del déficit del sistema en el 2022", subrayó Cancino desde su cuenta de X.