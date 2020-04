El sorprendente físico de Ze Roberto que causa furor en las redes

Tras marcar una época tanto en la Selección de Brasil como en Palmeiras, Ze Roberto se retiró del fútbol profesional a los 42 años y tres años después de haber tomado esa decisión se mantiene intacto, algo que comprobó con una foto publicada en sus redes sociales con la que generó sensación y demostró que se sigue cuidando tal como si jugara fútbol pese a que ya tiene 45 años y abanonó las canchas hace un buen tiempo.

Le puede interesar: Froome con las nuevas fechas del Tour: "se ve la luz al final del túnel"

"El día que creas que has alcanzado tu máximo potencial, ¡no lo creas! ¡Porque puedes ir más allá! Buena semana a todos. ¡Vamos!", sentenció el exjugador de Real Madrid, Bayer Leverkusen, Bayern Munich y Santos, entre otros, junto a su foto, en la que aparece arrodillado en lo que parece ser su amplio patio casero, donde trabaja físicamente para mantener un físico que cualquier futbolista de la actualidad envidiaría.

"No consumo bebidas alcohólicas, no fumo, me alimento bien, duermo bien. Tengo mi familia, que es mi mayor seguridad. Creo que esos son los factores clave para llegar a la edad a la que llegué y seguir jugando al más alto nivel", aseguró el futbolista en 2016 cuando todavía se mantenía en el fútbol activo de su país luego de haber ganado una gran cantidad de títulos a nivel nacional e internacional.

Lea también: No solo Eliminatorias: FIFA también estudiaría aplazar el Mundial de Catar

Entre los títulos más destacados que consiguió Ze Roberto, sobresalen la Champions League con Real Madrid en 1999, la Liga con el club blanco, cuatro campeonatos de Bundesliga con Bayern Munich y cuatro coronaciones con la Selección de Brasil, de las cuales hubo dos en Copa América y dos más en Copa Confederaciones.