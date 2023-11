ELN confirma la razón por la que no ha liberado al papá de Luis Díaz

El ELN afirmó este domingo que la liberación del padre del futbolista Luis Díaz, secuestrado por ese grupo, se ha retrasado por las operaciones militares en la zona de Barrancas, La Guajira.



"La zona sigue militarizada, realizan sobrevuelos, desembarco de tropas, perifoneos, ofrecen recompensas y una intensa operación rastrillo. Esta situación no permite la ejecución del plan de liberación de manera rápida y segura, en donde no corra riesgo el señor Luis Manuel Díaz", señaló el Frente de Guerra Norte del ELN en un comunicado.



El jefe del ELN, alias Antonio García, reconoció este fin de semana que dicho frente fue el que secuestró el pasado 28 de agosto al padre del futbolista del Liverpool y de la selección colombiana en la localidad de Barrancas, donde vive la familia, y aunque admitió que fue un "error" haberlo hecho para obtener dinero por su rescate y prometió dejarlo en libertad, eso no ha ocurrido aún.

En su comunicado de hoy, el ELN señala además que desde el pasado 2 de noviembre, cuando anunciaron la intención de liberar al padre de Luis Díaz, iniciaron el proceso "para hacerla lo más pronto posible" pero quieren "evitar incidentes con las fuerzas oficiales".



Desde que se conoció el secuestro del señor Luis Manuel Díaz, unos 300 hombres del Ejército y la Policía colombiana lo buscan por tierra y aire en Barrancas y sus alrededores, una zona que es limítrofe con Venezuela.



Luis Díaz, que este domingo marcó a los 95 minutos el gol del empate a uno del Liverpool con el Luton Town, en la liga inglesa y lo celebró con el mensaje "Libertad para Papá" estampado en su camiseta, emitió un comunicado en el que suplica al ELN la libertad de su padre.



"Pido al ELN la pronta liberación de mi papá y a los organismos internacionales solicito intercedan por su libertad", manifestó en un comunicado divulgado en sus redes sociales.

El delantero añadió: "Cada segundo, cada minuto crece nuestra angustia; mi madre, mis hermanos y yo estamos desesperados, angustiados y sin palabras para describir lo que estamos sintiendo. Este sufrimiento solo terminará cuando lo tengamos de vuelta en casa".



"Comprendemos la angustia de la familia Díaz Marulanda, a quienes le decimos que cumpliremos la palabra de liberarlo de manera unilateral tan pronto tengamos garantías de seguridad para el desarrollo de la operación de liberación", agregó el ELN.



Esta guerrilla está en negociaciones de paz con el Gobierno colombiano, con el cual tiene además en vigor un cese el fuego bilateral de 180 días que comenzó el pasado 3 de agosto.