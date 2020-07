Emma Louise Jones: la reportera que enamora a los aficionados de Leeds

Leeds volvió a la primera categoría del fútbol inglés luego de 16 años y bajo la dirección de Marcelo Bielsa, los hinchas de uno de los equipos más tradicionales del fútbol británico pudieron volver a festejar y sueñan con llegar muy alto, por lo que el técnico argentino es el foco de todas las miradas y de todas las palabras de admiración por parte de los fanáticos, quienes lo consideran como un nuevo héroe.

Sin embargo, Bielsa no es el único que se roba todas las miradas, pues la periodista encargada de cubrir el equipo, Emma Louise Jones, no deja de llamar la atención y se ha hecho fanática del equipo como si toda la vida hubiera estado cerca de él. Jones hace parte de Leeds TV desde hace un par de temporadas y, además de estar sobre la cancha, también hace entrevistas antes y después de cada encuentro, por lo que su imagen se ha hecho reconocida.

Además de Leeds TV, la periodista también ha conseguido un lugar en BBC Radio y en el podcast Netball Nation, hecho por el que se convirtió en fanática del fútbol y, aunque admitió que dicho fanatismo es reciente, se ha convertido en una de las seguidoras más fervientes de Leeds dentro y fuera de la cancha, algo que refleja cada vez que puede a través de sus redes sociales.

"No solía ser fanática del futbol, ¡pero desde que hice Leeds me he convertido en una! La atmósfera y la pasión se contagiaron muy rápidamente y ahora soy la espectadora más ruidosa que mira desde la gradería", aseguró la mujer en diálogo con el medio 'Ourtown'.