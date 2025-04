¿En qué aeropuerto ocurrió el robo de un avión en Colombia?

Momentos de angustia se vivieron en las últimas horas en el aeropuerto Almirante Padilla, de Riohacha, cuando un grupo de hombres armados irrumpió en la pista de la terminal aérea.

Según las informaciones suministradas por las autoridades, el grupo de hombres a bordo de una camioneta Toyota Prado blanca ingresó a la pista para llevarse una gran suma de dinero que iba a ser transportada en un vuelo, y que se encontraba en un carro de valores de la empresa Brinks.

Los sujetos fuertemente armados interceptaron a los guardas de seguridad con el fin de apoderarse del dinero que aún no ha sido cuantificado por las autoridades. El dinero iba a ser embarcado en un avión de la aerolínea Latam que cubre la ruta Riohacha – Bogotá.

Según versiones preliminares, los asaltantes en una trocha quemaron el vehículo donde iba transportado gran parte del dinero, para luego huir en un vehículo en la troncal del Caribe en la vía Riohacha – Camarones.

Uno de los pasajeros manifestó su gran preocupación debido a la ráfaga de disparos que se presentaron en el aeropuerto Almirante Padilla, y piden a la aerolínea que se pronuncie al respecto.

“Estamos con una mala experiencia con la aerolínea Latam después de un asalto a mano armada, donde entraron echando tiros, los pasajeros estábamos en el piso, hay bebés, Latam no responde, no sé a qué hora me voy a ir, tengo hambre y no me están dando de comer”, informó un turista cubano.

Es de mencionar que, debido a esta emergencia presentada en el aeropuerto, la Aeronáutica Civil suspendió las operaciones por varias horas en la tarde de este miércoles, por “una presunta interferencia ilícita en la rampa”.

Hasta el momento las autoridades del departamento de La Guajira no se han pronunciado ante este hecho de inseguridad. Sin embargo, afirman que se adelantan todos los operativos en distintos puntos de la ciudad para ubicar a los asaltantes.

En la misma noche, la Aeronáutica Civil confirmó la reapertura del aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha. El organismo recomendó a los pasajeros contactarse con su aerolínea para conocer el estado de su vuelo.

De momento, la aerolínea no se ha pronunciado sobre los hechos ni qué pudo pasar con el dispositivo de seguridad de la terminal aérea.