Luego de que se cayera la reforma tributaria que había presentado el Gobierno en el Congreso de la República, los líderes del paro nacional y sectores de oposición están luchando ahora para que se hunda la reforma a la salud.

El proyecto de ley no puede ser retirado de las Comisiones Séptimas de Senado y Cámara, debido a que ya se presentó ponencia y la misma debe ser votada.

Pese a que esta iniciativa también ha generado rechazo en la ciudadanía, la bancada de Cambio Radical en su más reciente reunión, decidió seguir adelante con el impulso de la misma, bajo el argumento de que contiene varios elementos que mejorarán la atención de los pacientes.

¿En qué va el proyecto de la Reforma a la Salud en el Congreso?

RCN Radio conoció que el proyecto podría no tener los votos para salir adelante. Fuentes informaron que el Partido Liberal y el Partido de la U están examinando integralmente el texto de la reforma a la salud y podrían tomar la decisión por mayoría de no apoyarla, porque la propuesta no tiene ambiente dentro de las colectividades.

RCN Radio conoció que los liberales en la Cámara de Representantes están preparando una carta que ya cuenta con más del 50% de los firmas de los congresistas, con la cual anunciarían su voto negativo para este proyecto de ley en las próximas horas.

En caso de que el liberalismo y ‘la U’ adopten esta determinación y sumados los votos de la oposición, la reforma a la salud se hundiría en la Comisión Séptima de la Cámara con una votación de 11 contra 8.

Como la iniciativa legislativa tiene mensaje de urgencia por parte del Gobierno, la misma debe ser aprobada al tiempo en las Comisiones Séptimas de Senado y Cámara, pero si no alcanza la votación mayoritaria en alguna de las dos corporaciones, la propuesta deberá ser archivada.