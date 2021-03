Epa Colombia en el SISBÉN: cuál es la razón y por qué aparece en el Sistema

La joven empresaria Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, aparece en el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén).

Sin embargo, contrario a lo que algunos pensarían, esto no significa que Epa Colombia sea beneficiaria de ayudas estatales. Al consultar su número cédula en la página del Sisbén, Barrera Rojas aparece en el grupo D, es decir, hace parte de la población "no pobre, no vulnerable". Ese grupo se divide en 21 subgrupos (D1 a D21). La joven está en la mitad: D10.

De entrada, eso la excluye de cualquier subsidio o programa del Estado para personas vulnerables.

De otro lado, que Daneidy aparezca en el subgrupo D10 significa que ella hizo la encuesta de actualización de datos para el Sisbén IV, que empezó a funcionar desde este viernes 5 de marzo. En total, más de 23 millones de personas han sido encuestadas.

Como se puede ver en el documento a continuación, la última actualización a los datos de Epa Colombia se registró el 21 de septiembre de 2019.