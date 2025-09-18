Actualizado:
Escándalo: Jugador del Real Madrid a juicio por publicar videos íntimos
El futbolista merengue enfrenta la chance de ir a prisión en un futuro cercano.
Raúl Asencio y tres ex jugadores de las categorías inferiores del Real Madrid marcan un episodio de alto impacto en el fútbol, luego del inicio de juicio oral en su contra.
El Juzgado número 3 de San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, ordenó continuar el proceso por la supuesta difusión sin consentimiento de vídeos íntimos, uno de ellos con una menor de edad involucrada. Esta decisión judicial ha captado la atención no solo del ámbito legal, sino también del entorno futbolístico y mediático.
La resolución establece que Asencio debe consignar una fianza de 15.000 euros, mientras que Ferran Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García, antiguos integrantes del club merengue, tendrán que abonar 20.000 euros cada uno.
Estas cantidades funcionan como garantía para asegurar la presencia de los acusados durante el proceso. Según fuentes judiciales, la severidad de las sanciones económicas evidencia la “seriedad de las imputaciones” que recaen sobre los implicados.
Desde el ente investigativo se habla de que Ruiz, Rodríguez y García habrían sido los autores de las grabaciones, mientras que Asencio estaría únicamente vinculado a su distribución.
La instrucción detalla que “la falta de consentimiento y la condición de menor de una de las jóvenes” son aspectos que agravan el panorama jurídico. Para los especialistas, esta diferencia en los roles podría influir en el peso de las penas si se comprueba la culpabilidad.
Aunque el proceso se centra en conductas personales, el hecho de que un futbolista del primer equipo del Madrid esté implicado coloca al club bajo un reflector incómodo. Este episodio reabre el debate sobre la responsabilidad social de los deportistas y las instituciones que los forman. Para Asencio, el daño potencial va más allá de lo legal: su reputación, su relación con la afición y la confianza del cuerpo técnico podrían verse seriamente afectadas.
El juez abre juicio contra Raúl Asencio y otros tres exjugadores por difundir vídeos sexuales.https://t.co/qMx7i8p2GE pic.twitter.com/SCuK0EwUnw— EFE Noticias (@EFEnoticias) September 18, 2025
Con las fianzas ya fijadas, la siguiente fase será la vista oral, en la que se analizarán las pruebas y declaraciones de las partes. El tribunal deberá determinar si existió conocimiento sobre la edad de la menor y si se vulneraron derechos fundamentales en la captación y posterior distribución de los vídeos.
Más allá del césped, este proceso se ha convertido en una atenuante que pone a Asencio en medio de la polémica y podría tener un impacto clave para su carrera. La justicia terminará definiendo que pasa con la joven promesa del Madrid a futuro.
