Escándalo: Jugador del Real Madrid a juicio por publicar videos íntimos

La resolución establece que Asencio debe consignar una fianza de 15.000 euros, mientras que Ferran Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García, antiguos integrantes del club merengue, tendrán que abonar 20.000 euros cada uno.

Estas cantidades funcionan como garantía para asegurar la presencia de los acusados durante el proceso. Según fuentes judiciales, la severidad de las sanciones económicas evidencia la “seriedad de las imputaciones” que recaen sobre los implicados.

Desde el ente investigativo se habla de que Ruiz, Rodríguez y García habrían sido los autores de las grabaciones, mientras que Asencio estaría únicamente vinculado a su distribución.

La instrucción detalla que “la falta de consentimiento y la condición de menor de una de las jóvenes” son aspectos que agravan el panorama jurídico. Para los especialistas, esta diferencia en los roles podría influir en el peso de las penas si se comprueba la culpabilidad.

Aunque el proceso se centra en conductas personales, el hecho de que un futbolista del primer equipo del Madrid esté implicado coloca al club bajo un reflector incómodo. Este episodio reabre el debate sobre la responsabilidad social de los deportistas y las instituciones que los forman. Para Asencio, el daño potencial va más allá de lo legal: su reputación, su relación con la afición y la confianza del cuerpo técnico podrían verse seriamente afectadas.