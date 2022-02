"Estaba dispuesto a divorciarse pero lo frené": las pruebas que mostró Aida Merlano sobre Alex Char

Esta semana hubo un sacudón en la política nacional. ¿La razón? La revelación de las explosivas imágenes que entregó la excongresista Aida Merlano, en las que quedaría en evidencia un supuesto romance con Alejandro Char, llamado entre la clase política y en los círculos sociales como Alex Char, en medio de un proceso judicial por supuesta corrupción electoral.

Merlano entregó las imágenes a la Corte Suprema de Justicia, las cuales fueron reveladas por Semana, que incriminarían al senador Arturo Char y a su hermano de Alex Char -exalcalde de Barranquilla- con la compra de votos en la Costa Caribe. Las fotos son prueba irrefutable de que sí eran cercanos a pesar de losa múltiples intentos por negar esa relación.

Este domingo, la historia de este escándalo sumó un nuevo capítulo, luego de que Merlano diera una entrevista al nuevo portal Cambio, en la cual dio varios detalles de su relación con Alex Char, su familia, además de Julio Gerlein.

Tal y como dijo en ocasiones anteriores, Merlano recordó que su relación con Julio Gerlein empezó a los 16 años, "él me tenía de títere. Es decir, para poder lograr esa empatía en el Atlántico que no tenían ya los Char y mucho menos Roberto Gerlein".

Cuenta que así pasaron muchos años, hasta que tomaron distancia. Cuando ya tenían seis años alejados con Gerlein, es que aparece Alejandro Char, con quien empezó una relación, la cual el mismo candidato presidencial calificó esta semana como "un error".

"Sí me molesta sobremanera que él salga a decir que yo fui un error. Creo que eso es ser poco hombre, canalla, sin personalidad. Cuando uno comete errores tiene que aceptarlos y pagar las consecuencias como me ha tocado a mí", dijo la excongresista presa en Venezuela.

Sobre su relación con esos dos políticos, ambos casados, contó que ellos están separados pero para aparentar no lo hacen oficial, "Alejandro y Julio son ambos personas que tienen años de estar separados de su sus señoras. Incluso viven en pisos distintos. Pero en la sociedad las cosas se manejan así. Allá siempre quieren mantener las apariencias", detalló.

En ese sentido, explicó en la entrevista a Cambio que siempre tuvo una relación abierta con Alejandro Char, "estaba claro que él desde su habitación hablaba conmigo hasta la madrugada. Muchas veces no dormíamos. Es decir, era consciente de que él ya no tenía una vida sentimental con su esposa. Él estaba dispuesto a divorciarse pero yo fui la que frené esa decisión".

Asimismo, contó que Alejandro Char no se la llevaba bien con Julior Gerrlein: "Julio no lo soportaba y Alejandro también lo odiaba. Alejandro me decía, “¿por qué no te alejas de él si ya no tienen nada?, ¿por qué no te arriesgas a irte conmigo?”. Y, de hecho, hasta matrimonio me propuso".

El exalcalde de Barranquilla reconoció que sí tuvo una relación sentimental con Aida Merlano y afirmó que fue un error del cual se tuvo que levantar en su momento.

“Yo aclaro el tema en lo sentimental, por supuesto yo cometí un error, tuve alguna relación con ella mucho antes de ese periodo electoral del 2018, fue un error y yo lo admito y conversé con mi familia en su momento, somos humanos y cometemos errores, pero de los errores nos tenemos que parar, levantar, coger fuerza y seguir adelante”, indicó.