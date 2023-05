Según el Alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, desde la administración se adelantarán los procesos de judicialización de los jóvenes, a quienes, además, tildó de irresponsables.

“Estos hinchas no venían a ver un partido de futbol, no venían a acompañar a ‘la mecha’. Venían armados con 40 armas blancas, con armas traumáticas, armas de fuego, con garrotes a hacer daño ¡Estos manes no son hinchas! (…) Por eso hemos tomado la decisión de adelantar una judicialización de todos estos irresponsables”, precisó el mandatario.

Por otro lado, el alcalde agradeció la colaboración de la ciudadanía, quien grabó varios hechos de violencia, como el registrado en contra del motociclista, donde, además, se observa cómo la madre intenta defender a su hijo de la agresión de los seguidores del América.

“Gracias a la ciudadanía que nos ha dado los videos y todas las herramientas para poder judicializarlos ¿Con machetes? Desde Guacarí, Ginebra y Cerrito ¿Qué es esto? Vienen a agredir a la gente. No son hinchas de la mecha. Es una falta de respeto con Cali y la tenemos que profundizar hasta las últimas consecuencias”, sostuvo el alcalde.

Cabe resaltar que momentos previos al encuentro deportivo, la Policía Metropolitana de Cali encontró 500 gramos de marihuana escondida en un baño del estadio Olímpico Pascual Guerrero.