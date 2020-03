Expresidente de Millonarios volvió a hablar tras polémica por contagio de coronavirus

La semana anterior, en medio de la emergencia sanitaria que atraviesa Colombia por causa de la pandemia del coronavirus, se confirmó que el alcalde de Popayán, Juan Carlos López, estaba contagiado luego de regresar al país días atrás de un viaje en el exterior.

El político fue acusado de no cumplir con algunos protocolos en el aeropuerto, además de ser cuestionado por no tener un aislamiento preventivo sabiendo que venía del exterior. Sin embargo, a pesar de algunas investigaciones, el alcalde de Popayán se defendió y ahora sí está en su residencia recuperándose del virus y por fortuna no habría contagiado a varias personas como se creía.

Mientras está en su aislamiento, el alcalde emitió algunas declaraciones motivacionales a través de sus redes sociales: “Hoy se cumplen 37 años del terremoto de 1983. Recuerdo perfectamente lo que pasó en esa mañana del jueves santo; el día anterior habíamos cargado con mi padre, mis tíos y mis primos en la dolorosa de la emita. Me despertó como a todos, el rugido de la tierra, el temblor de las paredes; cómo se cuarteaban los techos en nuestra casa de San Camilo que se fue cayendo poco a poco. Obvio tuvimos mucho miedo que es el mismo que albergamos hoy todos los ciudadanos de este municipio y de Colombia a causa del covid19”.

Y dejó un mensaje para los ciudadanos: “Pero mi mensaje y reflexión en esta fecha, es que con la misma solidaridad y el mismo trabajo undoso que desarrollamos durante meses y años después del terremoto, nosotros vamos a salir adelante en estas circunstancias. Aquí les mando un abrazo muy grande diciéndoles que seguiremos trabajando por Popayán para mantenerla siempre grande y adelante”.

Cabe señalar que Juan Carlos López es recordado en el entorno del fútbol colombiano por ser un cuestionado presidente de Millonarios entre los años 2002 y 2010.