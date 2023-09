Futbolista colombiano vive una tragedia: está en coma tras ser golpeado en pleno partido

Por otra parte, Ana Jackeline Salas, su madre, vive un drama diferente luego de enterarse sobre este hecho el pasado 7 de septiembre, pues no ha podido tramitar los documentos necesarios para viajar a México y acompañar a su hijo en este difícil momento.

“En Colombia, mi país, que es el que me tiene que estar apoyando en estos momentos, no me dan un bendito pasaporte. Me han negado la posibilidad de salir de aquí del país. Yo no pido dinero, yo no pido nada, yo lo que pido es un simple pasaporte. Ya conocen mi caso, que me entreguen este pasaporte”, expresó la mujer en entrevista al diario El Pilón de La Guajira.

Le puede interesar: Los dos jugadores de Colombia que inquietan al técnico de Chile: "trataremos que el rival no juegue"

¿Quién es Anderson Salas?

Anderson Salas comenzó a jugar fútbol en un equipo aficionado de Valledupar. También estuvo jugando en Venezuela. Sin embargo, la crisis política en el país vecino lo forzó a regresar a Colombia. Mientras jugaba en el departamento del Meta, lo contactaron para viajar a México y hacer parte de un equipo de tercera división.

El joven siempre buscó la manera de sacar adelante a su familia y encontró en el fútbol la mejor vía para hacerlo, pero ahora se debate entre la vida y la muerte a raíz de este hecho.

Otras noticias

Así vivimos la Maratón de Medellín 2023