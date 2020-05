Gobierno evalua apertura gradual de regiones donde no hay COVID-19

De acuerdo a información oficial, el Presidente Iván Duque Márquez afirmó este sábado que con su equipo técnico de trabajo evaluará la posibilidad de “dar pasos graduales” que les permitan retomar vida productiva a las regiones que no tienen casos de Coronavirus COVID-19, pero enfatizó que esto se haría sin dejar de proteger a los adultos mayores, a los jóvenes y a los niños.

Según el Jefe de Estado. “Esta semana estaremos trabajando con todo el equipo técnico para ver cómo en esos lugares donde no hay COVID-19, y de la mano con las autoridades podemos ir dando unos pasos graduales, que no es en libertad total económica, porque no queremos una expansión exponencial del virus”.