Horarios de los bancos en Sema Santa: Bancolombia, Davivienda, BBVA, Banco de Bogotá

El mundo vive la Semana Santa -una época de oración para el mundo cristiano- y por ende, varias entidades bancarias del país dieron a conocer los horarios que brindarán atención a sus clientes para evitar aglomeraciones y contagios del coronavirus.

Por tal razón, estas entidades están obligadas por el ente gubernamental de la economía colombiana, Superintendencia Financiera, a informar a los clientes si existirá alguna modificación en los horarios de atención.

Hay que recordar que no se trabajará en horario extendido, pero sí estarán disponibles los medios electrónicos para que pueda realizar sus trámites sin acudir a ninguna sucursal de su banco.

ESTOS BANCOS MANEJARÁN LOS SIGUIENTES HORARIOS PARA LA SEMANA SANTA

Davivienda

Tendrán atención entre el lunes 29 y miércoles 31 de marzo entre las 8:30 am y las 4:00 pm. No obstante, las personas que deseen ir hasta las sucursales tendrán que hacerlo desde el sábado 3 de abril.

Banco de Bogotá

Desde el lunes 29 hasta el próximo 31 de marzo, el Banco de Bogotá anunció que sus oficinas presenciales tendrán servicios en su horario habitual. No obstante, los días jueves y viernes santo no se atenderá al público hasta el sábado 3 de abril, donde se abrirán 39 sucursales a nivel nacional.

Banco Agrario

A través de sus redes sociales, esta entidad informó que todas sus sucursales presenciales prestarán servicio desde el lunes 29 hasta el miércoles 31 de marzo. No obstante, el Banco Agrario resaltó que las sedes que funcionan desde el miércoles a domingo, solo abrirán entre el 30 de marzo y el miércoles 31, y retomarán labores normalmente el próximo 5 de abril.

Bancolombia

Prestará atención a sus clientes desde el lunes 29 hasta el miércoles 31 de marzo con el horario de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde en todas sus sucursales físicas. Sin embargo, sus canales virtuales tendrán servicios en los horarios normales. Hay que recordar que esta entidad vuelve a prestar su servicio presencial el próximo 3 de abril.

Banco BBVA

Las sucursales del BBVA estarán funcionando de lunes a miércoles con el horario de 9:00 am hasta las 2:00 pm, por lo que jueves y viernes Santo no tendrá atención a su público. No obstante, el día lunes 5 de abril se volverán a activar las operaciones.

*Hay que recordar que en varias ciudades del país se han decretado varias medidas de bioseguridad como lo es el pico y cédula, y por tal razón, deberán cerciorarse si pueden ingresar para evitar cualquier inconveniente.