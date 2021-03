Ingreso Solidario $160.00 pesos: nueva fecha para el pago en marzo

El pasado 22 de febrero, el Departamento de Prosperidad Social (DPS) inició el pago del subsidio de Ingreso Solidario con el fin de ayudar económicamente a las miles de familias que se encuentran padeciendo las consecuencias por la pandemia del coronavirus.

Por tal razón, los primeros en recibir los subsidios de enero y febrero fueron los 2.3 millones de hogares bancarizados y posteriormente, los no bancarizados. En ambos casos, el giro fue de $320.000 pesos, ya que se hizo de manera retroactiva. No obstante, el DPS informó que las personas beneficiadas tendrán hasta el 18 de marzo para hacer el respectivo retiro del subsidio en la red de pagos de Supergiros.

Le puede interesar: Ingreso Solidario: cuánto dinero recibirán las personas en marzo

Ingreso Solidario: ¿cuál sería la nueva fecha para el pago de marzo?

Si bien es cierto, el décimo y undécimo pago no se han terminado de efectuar, en un momento dado se habló del 18 de marzo para el pago del giro 12. Sin embargo, de acuerdo a los plazos, este se correría para el 22 del mismo mes. No obstante, habrá que esperar qué decisión toma el DPS, teniendo en cuenta que no ha hecho un pronunciamiento oficial respecto a la entrega de los $160.000 pesos.

Vea también: Ingreso Solidario: cómo saber si tengo derecho a los $160.000 pesos en marzo

Por otra parte, la directora del Departamento de Prosperidad Social, Susana Correa, indicó en los días anteriores que el Gobierno de Colombia ha estimado para las ayudas económicas, “invertir más de 9 billones de pesos en los programas de transferencias monetarias durante 2021 especialmente para acompañar a los hogares afectados por la crisis social provocada por la pandemia de coronavirus”.