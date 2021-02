Ingreso Solidario $160.000 pesos: cuál es la condición que hay para el pago este 22 de febrero

En los próximos días, miles de colombianos podrán recibir el subsidio del Ingreso Solidario que el gobierno ha dispuesto desde el mes de abril del 2020 para mitigiar la crisis económica causada por el coronavirus.

Por tal razón, este 22 de febrero se pagarán los subsidios diez y once, pero de manera retroactiva, puesto que en el mes de enero no fue posible. No obstante, existe una condición para que este pago sea efectivo a partir de este lunes 22 de febrero.

Ingreso Solidario: ¿Cuál es la condición para el pago este 22 de febrero?

"El próximo 22 de febrero iniciará la entrega de los pagos acumulados de enero y febrero de Ingreso Solidario para más de 3 millones de hogares bancarizados. Posteriormente, de manera escalonada, continuarán con los no bancarizados”, informó Departamento de Prosperidad Social en un comunicado oficial, haciendo énfasis en aquellas personas que cuentan con una cuenta bancaria.

Hay que recordar que esta vez recibirán la suma de $320.000 pesos las personas beneficiadas, ya que se realizarán los pagos correspondientes a los meses de enero y febrero. Por consiguiente, los ciudadanos deberán consultar en las entidades bancarias donde se encuentran registrados.

Por otra parte, Susana Correa, directora del DPS, recordó en días anteriores que la “entidad tiene previsto hasta la fecha invertir más de 9 billones de pesos en los programas de transferencias monetarias durante 2021”.