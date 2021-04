Ingreso Solidario $160.000 pesos: cuándo cobrar el giro 14 en mayo

Hasta este 30 de abril, el Departamento de Prosperidad Social (DPS) indicó que los hogares no bancarizados tenían plazo de recamar el subsidio del Ingreso Solidario por la suma de $320.000 pesos que correspondían a los pagos 12 y 13.

Por tal razón, la directora del DPS, Susana Correa indicó que “este beneficio económico ha servido para atender las necesidades de más de 3 millones de hogares que están en situación de vulnerabilidad. Es muy importante para mitigar el impacto de la emergencia que estamos viviendo".

Le puede interesar: Ingreso Solidario: hasta cuándo puedo cobrar los $160.000 pesos en abril

Ingreso Solidario: Cuándo cobrar el giro 14 correspondiente a mayo

El DPS todavía se encuentra entregando el subsidio del mes de abril a los hogares bancarizados, por lo que la fecha oficial para el pago 14 del Ingreso Solidario no se conoce; se especula que puede ser después de que terminen los pagos actualmente programados. No obstante, teniendo en cuenta los anteriores meses, dicho giro podría realizarse entre la tercera y la cuarta semana del mes.

Por otra parte, a través de sus redes sociales, el Departamento de Prosperidad Social indicó que no deben caer en engaños, teniendo en cuenta que personas “inescrupulosas están llamando a cobrar dinero para ingresar a Ingreso Solidario. Recuerden que el programa no maneja inscripciones ni sorteos de ningún tipo. No se dejen engañar”.

Vea también: Devolución del IVA: la fórmula para saber si recibo los $76.000 mil pesos en abril

Cabe resaltar que el presidente Iván Duque manifestó semanas atrás que se tiene como objetivo “llevar el Ingreso Solidario a casi cinco millones de familias colombianas, casi 20 millones de colombianos, aumentando el aporte económico, y hacerlo mensualmente, hacerlo permanente no solamente para salir adelante de estos embates de la pandemia, sino también para que no se retroceda en los indicadores de pobreza en nuestro país”.