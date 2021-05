Ingreso Solidario, $160.000 pesos: dónde cobrar el giro en mayo

El Departamento de Prosperidad Social (DPS) ha hecho las entregas del subsidio de Ingreso Solidario a los 3 millones de hogares desde abril del 2020, con el fin de solventar los problemas económicos generados por la pandemia del Covid-19.

El pasado mes de abril se hizo la entrega de $160.000 pesos que correspondía al giro 13, por lo que los hogares bancarizados y los no bancarizados reclamaron sus subsidios; no obstante, las personas que no contaban con una cuenta bancaria recibieron $320.000 pesos que correspondieron a los meses de marzo y abril.

Ingres Solidario: ¿dónde cobrar el giro de Ingreso Solidario del mes de mayo?

El Departamento de Prosperidad Social aún no ha dado fecha exacta para retirar el pago número 14 de Ingreso Solidario correspondiente a mayo, pero teniendo en cuenta los anteriores meses, dicho giro podría realizarse entre la tercera o cuarta semana del presente mes.

Cabe señalar que los beneficiaros de este programa recibirán un mensaje de texto, el cual les indicará que podrán reclamar el subsidio en los diferentes bancos, tales como Banco Agrario, Banco de Bogotá, Bancolombia, BBVA, Banco Davivienda, Banco AV Villas, Banco Popular, Banco de Occidente, Bancamía, Banco Caja Social, Banco ITAÚ, Banco Falabella, Banco Finandina, Banco Pichincha, Banco W, Banco Coomeva, Banco Cooperativo Coopcentral, Banco GNB Sudameris, Movii, Banco Scotiabank Colpatria, Banco Serfinanza y TPAGA.

Por otra parte, hay que recordar que los colombianos que están recibiendo el pago de Ingreso Solidario se encuentran a la espera de lo que suceda con la reforma tributaria, ya que el ex viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, indicó semanas atrás que si la reforma no se aprobaba se estaría entregando este subsidio hasta el mes de junio del 2021.