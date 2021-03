Ingreso Solidario 2021: a dónde llamar si no he recibido el primer pago del año

Desde el pasado 22 de febrero comenzó el pago del programa de Ingreso Solidario correspondiente a enero y febrero de 2021, por lo que los beneficiarios tienen derecho a recibir $320.000 pesos de cobro retroactivo. Cabe señalar que dicho subsidio se puso en marcha el año pasado como manera de hacer frente a la crisis generada por la pandemia del coronavirus y sus sucesivas cuarentenas en el país.

El Departamento de Prosperidad Social anunció en su momento que los primeros ciudadanos que recibían el primer pago del año, eran aquellos bancarizados. Así sucedió hasta el pasado viernes 26 de febrero cuando los no bancarizados pudieron acceder el pago de la ayuda (recibiendo un mensaje de texto), la cual irá hasta el próximo mes de junio, de acuerdo a lo que decretó el gobierno nacional.

Cabe señalar que los no bancarizados solamente pueden realizar el cobro a través de los puntos Supergiros. “A partir de este pago deberán hacerlo por Supergiros y su red de aliados. La transferencia estará disponible hasta el 18 de marzo”.

No obstante, algunos beneficiarios no han podido realizar el cobro de Ingreso Solidario en este 2021, por lo que el DPS emitió un mensaje explicando lo sucedido. “No se alarme si no aparece en el listado de beneficiarios de Ingreso Solidario, esto obedece a que estamos actualizando el listado de quienes recibieron el giro, por eso, si encontró su nombre en la primera etapa y está plenamente identificado, no ha perdido su beneficio”, dijo el Departamento de Prosperidad Social en Twitter.

A dónde llamar si no he recibido el primer pago de Ingreso Solidario en 2021

En caso de tener inconvenientes con alguno de los pagos, la persona beneficada puede comunicarse por medio del correo electrónico de Prosperidad Social: ingreso.solidario@prosperidadsocial.gov.co. También puede llamar a las líneas telefónicas 018000951100 (nacional) o 5954410 (Bogotá).