Ingreso Solidario $320.000 pesos: a dónde llamar si no recibo el pago

Desde el pasado lunes 22 de febrero, tal como lo anunció la directora del Departamento Prosperidad Social, Susana Correa, se empezó a entregar el subsidio de Ingreso Solidario de los meses de enero y febrero. Por tal razón, los beneficiarios que se encuentren bancarizados fueron los primeros en empezar a recibir la ayuda económica que otorga el Gobierno nacional.



No obstante, la idea del DPS es que por consecuencias de la pandemia del coronavirus, y con el fin de respetar las normas de bioseguridad, se estarán entregando los subsidios de manera gradual a los tres millones de hogares que se encuentran bancarizados.



¿A dónde llamar si no recibo el pago?

Existen diversas líneas telefónicas del DPS donde se podrá comunicar en caso de tener algún problema con los respectivos pagos:

1- Línea gratuita nacional: 018000951100

2- Línea de Bogotá y Conmutador: (1) 5142060

3- Otras líneas de atención al usuario en Bogotá: (1) 5149626 o (1) 5954410



Hay que recordar que hay alrededor de 650.000 hogares que no se encuentran bancarizados. Por tal razón, las entregas diez y once se harán efectivas a partir del 26 de febrero del presente año para aquellos no tienen una cuenta en una entidad financiera. Además, el DPS informó que “aquellos beneficiarios que venían realizando el cobro por giro a través del Banco Agrario o del Banco Caja Social, a partir de este pago deberán realizar el cobro por Supergiros y su red de aliados. La transferencia estará disponible hasta el próximo 18 de marzo”.