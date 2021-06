Ingreso Solidario: cómo cobrar más de $160.000 en el pago pendiente de junio

Mientras se define el futuro del programa Ingreso Solidario, el Departamento de Prosperidad Social siguió haciendo nuevas aclaraciones respecto al cobro de los pagos que ha hecho el gobierno nacional desde el mes de marzo de 2020.

Vea también: Ingreso Solidario: ¿puedo cobrar los $160.000 en junio si se me perdió la cédula?

Uno de los interrogantes más frecuentes por parte de los beneficiarios es el de si se pueden cobrar giros acumulados en un solo pago. Al respecto, el DPS hizo importantes aclaraciones. “Sí. Cuando un hogar que es potencial beneficiario no ha recibido alguno de los giros que ya se han realizado del programa Ingreso Solidario, los recursos de los giros no cobrados se acumulan”, destacó el organismo.

“El Gobierno nacional es consciente de que hay beneficiarios que aún no han podido reclamar ninguno de los giros, por lo que se podrán recibir acumulados. Sin embargo, desde enero de 2021 solo se podrán acumular hasta tres pagos del programa. Los beneficiarios que no hagan cobro de tres pagos consecutivos serán suspendidos del programa y no se les programará pagos en los meses sucesivos”.

Le puede interesar: Ingreso Solidario $160.000: ¿cómo consulto con mi cédula si tengo pagos atrasados?

Cabe recordar que hasta el pasado 8 de junio se hizo el pago del giro 14, quedando de esa forma, pendiente el giro 15 que, por el momento, sería el último que realizaría el gobierno, tras más de un año entregando la ayuda económica de $160.000.

Sobre el futuro del Ingreso Solidario, el presidente Iván Duque aseguró que se están explorando las posibilidades de ampliar dicho programa hasta diciembre de 2022.