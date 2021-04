Ingreso Solidario: cuál es la fecha que hay para el pago de abril

Ya se cumplió un año desde que el Gobierno de Colombia anunció en el 2020 que entregaría el subsidio de Ingreso Solidario con el fin de solventar en cierta parte la crisis económica que se presentaba en el país por causa de la pandemia del coronavirus. Por ende, el DPS (Departamento de Prosperidad Social) desde abril del año anterior hasta la fecha ha cumplido con las respectivas entregas de los subsidios a los hogares colombianos.

Según la directora del DPS, Susana Correa, “hasta la fecha, se tiene previsto que Prosperidad Social realice en total 15 entregas hasta junio de 2021, con giros de $160.000 mensuales, llegando a los lugares más apartados del país para entregar los recursos a cada hogar beneficiario, con el fin de mitigar los impactos derivados de la emergencia causada por el covid-19".

¿Cuál es la fecha que hay para el pago del subsidio de abril?

El pasado 25 de marzo, el DPS entregó la suma de $160.000 pesos correspondientes al giro 12 a las familias que tienen cuentas bancarias, por lo que la fecha del giro número 13 no se sabe con exactitud. Sin embargo, todo parece indicar que el 15 de abril, los hogares colombianos que están bancarizados podrán recibir el giro número 13. No obstante, los que no tienen ninguna cuenta bancaria podrán reclamar la suma de $320.000 pesos que corresponden a los meses de marzo y abril.

Mientras tanto, Susana Correa reiteró que "el objetivo es el de entregar estos recursos a las familias con mayores carencias en medio de la crisis ocasionada por el covid-19 y cobijar lo antes posible, a más de 3 millones de hogares con esta transferencia".