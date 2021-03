El Departamento de Prosperidad Social (DPS) comenzó el 2021 entregando los subsidios de Ingreso Solidario de los meses de enero y febrero de manera retroactiva. Desde el pasado 22 de febrero el DPS hizo el pago de los $320.000 pesos a los hogares colombianos que se encontraban bancarizados y desde el 26 del mes anterior a los no bacarizados.

“Los cerca de 650.000 hogares no bancarizados tendrán disponible el pago desde el 26 de este mismo mes. Aquellos beneficiarios que venían realizando el cobro por giro a través del Banco Agrario o del Banco Caja Social, a partir de este pago deberán realizar el cobro por Supergiros y su red de aliados”, informó el DPS.

¿Cuándo vence el plazo para primer pago del año?

Los subsidios diez y once todavía se encuentran disponibles para que los beneficiarios puedan reclamarlos, ya sea en sus bancos o en Supergiros. No obstante, tendrán hasta este 18 de marzo para hacer el respectivo cobro o sino, tendrán que cumplir ciertos requisitos en caso de no reclamarlos en el cronograma estipulado por el DPS.

Hay que recordar que “el Gobierno nacional ha destinado cerca de 980.000 millones de pesos. En este 2021 realizaremos seis pagos con una inversión de 2,9 billones de pesos”, los cuales se harán hasta mitad de año con un valor de $160.000, informó la directora del Departamento de Prosperidad Social, Susana Correa.