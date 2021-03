Ingreso Solidario: dinero que se pagará en marzo, fechas y teléfonos de contacto

El Departamento de Prosperidad Social (DPS) desde el pasado mes de abril de 2020, creó el programa de Ingreso Solidario para solventar la crisis económica que padecen los hogares colombianos a causa de la pandemia del coronavirus.

Por tal razón, la directora del DPS, Susana Correa, manifestó que para este 2021se invertirán "más de 9 billones de pesos en los programas de transferencias monetarias" para los beneficiarios que se encuentra bancarizados y no bancarizados.

INGRESO SOLIDARIO: ¿CUÁNTO DINERO QUE SE PAGARÁ EN MARZO?

Aunque el pasado giro de Ingreso Solidario de los meses de enero y febrero ya terminó; los ciudadanos que hacen parte de este programa recibieron $320.000 pesos, teniendo en cuenta que el pago se hizo de manera retroactiva, por lo que, para marzo, los beneficiarios recibirán la suma de $160.000 pesos, tal como se ha hecho en las entregas anteriores.

¿CUÁL SERÍA LA NUEVA FECHA PARA EL PAGO DEL DOCEAVO INGRESO SOLIDARIO?

Como se mencionó anteriormente, ya se cumplió con las entregas diez y once por parte del DPS, por lo que no se sabe la fecha exacta para que se empiece a girar la suma del mes de marzo. No obstante, se espera que entre el 22 y el 27 del presente mes se giren los pagos para que comiencen a ser cobrados por los ciudadanos que aplican para la ayuda de Ingreso Solidario.

¿CUÁLES SON LOS TELÉFONOS DE CONTACTO EN CASO DE TENER ALGÚN INCONVENIENTE CON SU GIRO?

El Departamento de Prosperidad Social ha dispuesto algunos números de contacto con el fin de evitar aglomeraciones en sus sedes y posibles contagios del coronavirus. Las personas que necesiten resolver dudas e inquietudes podrán contactarse a los siguientes números telefónicos:

Línea telefónica: 01 8000 951100 (nacional) o 5954410 (Bogotá).