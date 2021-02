IRS: ¿hasta cuándo puedo cobrar el primer y segundo cheque de estímulo?

El Gobierno de los Estados Unidos, del ex presidente Donald Trump, otorgó hace algunos meses dos cheques de estímulos con el fin de solventar la crisis económica que atravesaban los ciudadanos a causa de la pandemia del coronavirus.

No obstante, el presidente Joe Biden propuso el ‘American Rescue’ con el fin de seguir ayudando a los estadounidenses que continúan presentando problemas económicos. Por tal razón, se espera que el Congreso apruebe los $1.9 billones de dólares para que Biden firme dicho plan antes del 14 de marzo.

En todo caso, existen ciudadanos que aún no han reclamado los dos primeros cheques de estímulos por lo cual, en las próximas semanas se les vence el plazo.

¿Qué hacer para reclamar un cheque estímulo que no he cobrado?

Si bien es cierto han transcurrido algunos meses desde que se entregaron los cheques de estímulos anteriores, aún hay ciudadanos que no los han reclamado. Por tal razón, estos deberán hacer uso de ‘Get my Payment’ del IRS (Servicio de Rentas Internas) donde podrán revisar la fecha en que les llegará sus otros dos cheque de estímulo. En caso que el dinero del subsidio haya sido consignado a una cuenta que no sea reconocida, tendrá que comunicarse con las empresas de preparación de impuesto, tales como H&r Block o Turbotax.



No obstante, hay que recordar que la fecha de inicio de la temporada de impuestos inició el pasado 12 de febrero, por lo que el 15 del mes de abril será el plazo máximo para radicar la declaración de impuestos. Por ende, será el último plazo para poder reclamar los cheques estímulo que aún se encuentren pendientes.