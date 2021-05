Iván Duque anunció el retiro de la reforma tributaria en Colombia

Fue enfático en que un nuevo proyecto no contemplará incremento del IVA a los servicios públicos y tampoco se aumentará el número de contribuyentes que pagan impuesto de renta. "No habrá IVA para bienes ni servicios, queda claro que nadie que no pague impuesto de renta pagará ese tributo", agregó.

A su vez, el jefe de Estado señaló que tras los encuentros que ha sostenido con representantes de partidos políticos, alcaldes y gobernadores y líderes del sector empresarial, quienes le han entregado propuestas para obtener esos recursos sin afectar a la clase media ni a los más vulnerables, se mantendrán en la iniciativa los siguientes puntos:

"Sobre las líneas en que existen principios de consenso son: una sobretasa de renta temporal a empresas, prorrogar el impuesto al patrimonio de manera temporal, incrementar el impuesto a los dividendos transitoriamente y crear sobretasa de renta a personas de mayores ingresos", subrayó.

El presidente dijo que este es un momento para estar unidos e invitó a la construcción y no al odio, para poner fin a los desmanes que han afectado seriamente a varias ciudades como Bogotá, Cali, Pereira, Neiva y otras.