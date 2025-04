Jair Bolsonaro fue hospitalizado de urgencia; se conoce primer reporte médico

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro (2019-2022), que fue internado este viernes tras sufrir fuertes dolores abdominales, afirmó que está "estable" y adelantó que "por ahora" no precisará cirugía, en una publicación en su perfil oficial de X.



"Gracias a Dios, mi cuadro es estable y me estoy recuperando, sin fiebre y con buena evolución clínica. La última información que tenemos es que, por ahora, no hay necesidad de una nueva cirugía", publicó este viernes desde el hospital el exjefe de Estado de 70 años.

Jair Bolsonaro fue hospitalizado de urgencia

Además, confirmó que la causa de la internación fue una complicación en el intestino delgado, "consecuencia de las múltiples cirugías que necesitó tras el atentado sufrido en 2018", en el que, en plena campaña para las elecciones presidenciales de ese año, fue apuñalado en la región abdominal por un enfermo mental en la ciudad de Juiz de Fora.



El líder de la extrema derecha brasileña fue ingresado este viernes en un hospital de la ciudad de Santa Cruz y trasladado luego en helicóptero hacia un centro medico de la ciudad de Natal, capital del estado de Río Grande do Norte.