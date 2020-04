James prefirió a Liverpool sobre Real Madrid y ganó torneo de PlayStation

Uno de los pasatiempos favoritos de los jugadores de fútbol es el PlayStation y en medio de la cuerentena varios de ellos disfrutan de los videojuegos como si fueran niños pequeños. Por eso, aprovechando esta situación y el tiempo libre, los argentinos Paulo Dybala, jugador de Juventus, y Diego Schwartzman, tenista, se reunieron para concretar un fondo solidario buscando apoyar a la Cruz Roja en un evento que llamaron la ChamPlay.

Los deportistas armaron un torneo del videojuego Fifa y citaron a varias estrellas para la disputa del mismo, siendo James uno de los invitados estrella y tal vez al que mejor le fue en la jornada sabatina, pues el colombiano, quien sorprendió y jugó con Liverpool, se quedó con el título luego de vencer al Real Madrid de Paulo Dybala, quien poco pudo hacer para frenar la habilidad de Rodríguez manejando al equipo de Anfield Road.

Y aunque en James se declara fanático de otros videojuegos y no tanto de Fifa, no resultó ningún inexperto. "Juego más NBA o GTA, FIFA casi no, pero los últimos cuatro días entrené mucho y por eso hoy (sábado) jugué bien. Al final estamos acá todos por una buena causa. Agradecerles por estar aquí, es bueno poder ayudar a toda esa gente que tanto quieren y que está pasándola mal", afirmó antes de disputar la final.

Entre las acciones más destacadas en el juego y, más allá de la victoria del futbolista colombiano, uno de los episodios que más llamó la atención fue el de la derrota del Sergio 'Kun' Agüero, quien no pudo contener la rabia tras recibir un gol del equipo dirigido por James y, además de lanzar el control al suelo, estuvo cerca de abandonar la dipusta.

Así se vivió el curioso momento: