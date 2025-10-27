Actualizado:
James Rodríguez tendrá un documental en Netflix: primeros detalles
El capitán de la Selección Colombia contará secretos sobre su carrera y su vida personal.
James Rodríguez vuelve a ser protagonista internacional, aunque esta vez no por sus goles o asistencias, sino por su incursión en el mundo audiovisual. La plataforma Netflix confirmó el lanzamiento de una producción centrada en la vida del mediocampista colombiano, una historia que promete revelar los capítulos más íntimos de su carrera y su lado humano fuera del terreno de juego.
El documental del cual aún no se conoce el título oficial se perfila como una mirada profunda a la evolución del jugador desde sus inicios en Envigado hasta su consagración en Europa y su papel como figura de la Selección Colombia. La pieza también explorará su influencia cultural y deportiva, destacando momentos claves que lo catapultaron al estrellato mundial tras el Mundial de Brasil 2014, un punto de inflexión en su trayectoria profesional.
Además del trabajo dedicado al número “10”, Netflix continúa ampliando su apuesta por las producciones de sello nacional, con una estrategia enfocada en dar visibilidad a historias colombianas que trascienden las canchas. Biografías, series y documentales forman parte de un catálogo en expansión que busca llevar a la pantalla grande las narrativas más inspiradoras del país.
Mientras su figura gana espacio en la pantalla, el presente futbolístico de James atraviesa un momento decisivo. En el Club León de México, donde milita desde 2023, el creativo antioqueño enfrenta un panorama incierto. Su contrato expira a finales de año y, según diversas fuentes, la renovación parece alejarse con el paso de las semanas. Los resultados discretos del equipo en el Torneo Apertura y los ajustes internos de la directiva hacen cada vez más probable una separación.
Otro elemento que complica su permanencia es el alto costo de su salario, un factor que representa un reto económico para la institución de Guanajuato. La expectativa en torno a su rendimiento y las dificultades para encontrar regularidad en el campo han abierto el debate sobre si el club puede sostener a una figura de su calibre sin comprometer su equilibrio financiero.
A ello se suma un detalle que ha encendido las alarmas: su relación con el nuevo estratega, Ignacio Ambríz, no atraviesa su mejor momento. El técnico mexicano, que regresó al banquillo con la misión de recuperar el nivel competitivo del equipo, ha tomado decisiones tácticas que han generado cierto roce, entre ellas dejar al colombiano en el banco en compromisos claves del campeonato.
Frente a este escenario, el futuro del talentoso mediapunta parece orientarse hacia otros horizontes. Fuentes cercanas apuntan que podría considerar una mudanza a la MLS, una liga que continúa atrayendo estrellas latinoamericanas con proyectos ambiciosos y estabilidad financiera. Sin embargo, no se descarta que busque otra oportunidad en el fútbol mexicano, donde aún conserva admiradores y mercado.
En definitiva, James vive una etapa de contrastes: mientras su historia llega al mundo a través de Netflix, su destino deportivo sigue en el aire. Entre la incertidumbre y la expectativa, el cafetero podría estar a las puertas de un nuevo comienzo, tanto dentro del balón como fuera de él, reafirmando que su legado va mucho más allá de los 90 minutos.
