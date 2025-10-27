James Rodríguez tendrá un documental en Netflix: primeros detalles

Además del trabajo dedicado al número “10”, Netflix continúa ampliando su apuesta por las producciones de sello nacional, con una estrategia enfocada en dar visibilidad a historias colombianas que trascienden las canchas. Biografías, series y documentales forman parte de un catálogo en expansión que busca llevar a la pantalla grande las narrativas más inspiradoras del país.

Mientras su figura gana espacio en la pantalla, el presente futbolístico de James atraviesa un momento decisivo. En el Club León de México, donde milita desde 2023, el creativo antioqueño enfrenta un panorama incierto. Su contrato expira a finales de año y, según diversas fuentes, la renovación parece alejarse con el paso de las semanas. Los resultados discretos del equipo en el Torneo Apertura y los ajustes internos de la directiva hacen cada vez más probable una separación.

Otro elemento que complica su permanencia es el alto costo de su salario, un factor que representa un reto económico para la institución de Guanajuato. La expectativa en torno a su rendimiento y las dificultades para encontrar regularidad en el campo han abierto el debate sobre si el club puede sostener a una figura de su calibre sin comprometer su equilibrio financiero.

A ello se suma un detalle que ha encendido las alarmas: su relación con el nuevo estratega, Ignacio Ambríz, no atraviesa su mejor momento. El técnico mexicano, que regresó al banquillo con la misión de recuperar el nivel competitivo del equipo, ha tomado decisiones tácticas que han generado cierto roce, entre ellas dejar al colombiano en el banco en compromisos claves del campeonato.