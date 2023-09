Jorelyn Carabalí aclaró la verdadera razón por la que murió su hermano: no fue por un gota a gota

Jorelyn Carabalí habla de la muerte de su hermano

Hace poco la futbolista habló con la revista Semana y aclaró varios temas alrededor de la muerte de su hermano.

En medio de la entrevista, Jorelyn Carabalí afirmó que no ha sido nada fácil llevar la situación para ella y su familia. Sin embargo, se ha mostrado fuerte para darle el mejor apoyo a su mamá.

"Ha sido difícil. De una u otra manera he intentado llevar esta situación de la mejor forma. Por mi familia, por mi madre, porque soy su apoyo. Si para mí es difícil, no me imagino lo que también debe ser para ella por perder su segundo hijo", afirmó la jugadora.

Jorelyn Carabalí contó que cuando se enteró de lo ocurrido no lo podía creer y que entró en shock. En aquel momento se encontraba en un avión en compañía de toda la Selección y que a recibir la llamada de su cuñada no paraba de gritar, a tal punto que doctora del equipo le tuvo que dar tranquilizantes y el avión tuvo que retornar.

"En medio del dolor, me grita: “Jore, mataron a Paulo”, y yo como aturdida le dije: “¿Qué?, ¿qué?”. Del impacto no entendía lo que me decía (...) Solo decía: “Otra vez no, otra vez no. Mi hermano, mi hermano”. Me abrazó y Daniela Caracas se cambió de puesto y estuvo conmigo todo el tiempo", recordó.

"Las azafatas empezaron a llegar, el cuerpo técnico también se enteró. Decidieron retornar el avión hasta el punto de parqueo, la doctora del equipo me dio un tranquilizante y tuve que viajar prácticamente dopada", afirmó la jugadora.