Jóvenes futbolistas colombianos fueron estafados en Bolivia y contagiados de COVID-19

Al inicio de esta semana se conoció en el programa 'Planeta Fútbol' de Antena 2 que 8 futbolistas colombianos, entre 19 y 21 años, fueron engañados por un supuesto empresario de fútbol, que les prometió llevarlos al club Deportivo Thomas Bata de la segunda división de Bolivia. Los jóvenes no solo terminaron estafados, sino que se contagiaron de Covid-19 y piden poder regresar a Colombia.

Mire acá: Abuelo de Everton (selección Brasil) murió por covid-19 y él arremetió contra Bolsonaro

Los colombianos se estaban quedando en una casa hogar en Bolivia, y ahí fue donde dieron positivo en coronavirus.

Sin embargo, no todas son malas noticias. David Cardozo, padre de una parroquia en Cochabamba, Bolivia, está ayudando a estos muchachos, que gracias a él no han pasado hambre. Él habló con '60 Minutos a La Redonda' de Antena 2 y contó cómo ayuda a los colombianos.

"La misión que tenemos los religiosos es ayudar a los menos favorecidos por la pandemia. Una de las personas de la comunidad me llamó y me contó la historia de los chicos y al día siguiente me di cuenta de lo que pasaba y de las malas condiciones donde vivían, entonces decidimos ayudarlos para que tengan lo necesario", contó el padre David Cardozo.

"El doctor me dice que hay que esperar unos protocolos, cerca de 10 días para ver la recuperación que tienen. Los chicos están muy bien gracias a Dios. Yo me comunicó con ellos todos los días.

Puede ver: Alerta naranja para más barrios de Bogotá por la COVID-19

Por último, el padre contó los detalles para que los colombianos puedan viajar el próximo lunes 25 de mayo a Colombia.