Jugador colombiano critica a Cuéllar por olvidarse de sus compatriotas

Luego de haber solicitado ayuda humanitaria por parte de Cancillería y el Gobierno Colombiano, para abandonar Arabia Saudita en compañía de su familia y algunos otros deportistas que se encontraban en el país, el colombiano Gustavo Cuellar por fin pudo regresar al país, luego de un extenso viaje en un avión privado que tomó junto a su esposa, sus hijos y Danilo Asprilla, quien también se desempeña en el fútbol de ese país.

Sin embargo, lo hecho por Cuellar no cayó nada bien en el resto de sus compatriotas, pues, aunque en principio el futbolista pidió por ayuda para todos y aseguró que la idea era colaborar con todo el grupo, pues muchos no estaban recibiendo sus salarios, tras garantizar su regreso, el exJunior se habría olvidado de ellos, tal como lo manifestó el jugador de voleibol, Andrés Felipe Piza, quien aún permanece en territorio árabe.

"Me sorprende y entristece un poco porque estaba la esperanza de viajar a Colombia. Mi limitante era el dinero, no ganamos igual que un futbolista y es obvio, la infraestructura del fútbol es más grande que la del voleibol. Me entristece un poco no poderme montar ahí y ver a mi familia lo más pronto posible, estoy seguro que los del grupo no lo sabían tampoco, fue muy sorpresivo", aseguró Piza en entrevista a la emisora Múnera Eastman Radio.

Y luego concluyó: "Si el club Al Hilal pagó su vuelo 'chárter' y todo, no tengo mucho qué decir, al final es el dinero de ellos y uno respeta eso. Pero si fue el gobierno colombiano el que pagó eso, y es un vuelo 'humanitario', sería una polémica muy fuerte. Por eso no quiero poner palabras, desconociendo los hechos, porque no sabemos en este momento".