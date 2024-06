La alternativa para pedir un préstamo de dinero si está en datacrédito

Muchas personas han escuchado hablar de datacrédito o las centrales de riesgo y saben que estar en esa lista significa no poder tener muchos beneficios. No obstante, hay quienes no tienen claridad del tema.

DataCrédito Experian es una multinacional con presencia en Colombia, conocida por ser una central de información y de riesgo que recopila datos de millones de colombianos. Esta entidad no es la única de su tipo, pero sí una de las más influyentes en el país. Esta central reúne la información sobre la experiencia crediticia de los colombianos y la circula a los distintos actores que otorgan crédito para que tomen mejores decisiones.

Estar reportado en DataCrédito u otras centrales de riesgo puede impedir el acceso a préstamos, un problema que afecta a casi 11 millones de personas en Colombia.

La alternativa de préstamos para los reportados

Para aquellos que necesitan un préstamo y no pueden obtenerlo debido a su reporte en estas centrales de riesgo, existe una alternativa que a menudo no se considera en la planificación financiera: las cooperativas.

En Colombia, las cooperativas son un pilar esencial del sector solidario y popular de la economía. Estas organizaciones sin ánimo de lucro permiten a sus miembros, tanto aportantes como gestores, beneficiarse de una administración equitativa y participativa. Existen varios tipos de cooperativas, incluyendo las especializadas, multiactivas, integrales y financieras de ahorro o crédito. Estas ofrecen beneficios como menores tasas de interés, mejores coberturas de seguros y ventajas para educación y salud.