Las causas de la muerte de Taylor Hawkins, de Foo Fighters, según la Fiscalía

Poco después que el comunicador revelara la sobredosis, la Fiscalía General de la Nación confirmó a través de un comunicado los detalles del deceso, confirmando que efectivamente la muerte se produjo por consumo de drogas.

"En la prueba toxicológica en orina practicada al cuerpo de Taylor Hawkins se encontraron preliminarmente 10 tipos de sustancias, entre ellas: THC (marihuana), antidepresivos tricíclicos, benzodiacepinas y opioides", reveló la Fiscalía.

En ese sentido, las autoridades señalaron que el Instituto Nacional de Medicina Legal continúa los estudios médicos para lograr el total esclarecimiento de los hechos que llevaron a la muerte de Taylor Hawkins.

Este sábado, decenas de seguidores del artista realizaron un homenaje con velas, carteles y ofrendas florales. El homenaje se inició alrededor de las 10:30 de la mañana cuando personas de diferentes edades, incluyendo niños, llegaron hasta el punto ubicado en la carrera séptima con calle 69A.

"Aún no lo podemos creer, yo recién me enteré del hecho cuando me desperté y no podía calcular lo sucedido. No tenía planeado ir a verlos este año pero la última vez que vinieron fui", dijo uno de los seguidores presentes en la ofrenda.

Se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles de la muerte y de la salida del país de la banda.