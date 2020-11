Lo que dijo Tomás Uribe sobre su posible candidatura presidencial en el 2022

A poco menos de dos años para la elección de un nuevo gobierno en Colombia, Tomás Uribe Moreno, hijo mayor del expresidente Álvaro Uribe Vélez, se refirió al supuesto rumor que lo vincula con una posible candidatura presidencial para 2022 con el Centro Democrático. Además, hizo duras críticas a la administración del expresidente Juan Manuel Santos, el senador Gustavo Petro y al exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo.

Inicialmente, Uribe Moreno explicó que toda su vida la ha dedicado a la creación de empresas junto con su hermano, Jerónimo Alberto. En este sentido, aclaró que no es un gran conocedor de los laberintos del poder. "No sé de política, no sé de mermelada, no sé de Congreso, y en mis planes no está ninguna candidatura", confirmó en entrevista con la revista Semana.

Además, dijo que su prioridad y la de su hermano, en la actualidad, aparte de los negocios y los compromisos con sus socios y clientes, es la defensa de su padre, señalado por aparente manipulación de testigos que lo involucraban con alianzas con grupos de paramilitares.

Por otra parte, el empresario se refirió a la administración de Juan Manuel Santos en el periodo (2010-2018) y la calificó como un "retroceso total".

”El Gobierno que elegimos en 2010 se aburrió del éxito y le dio por probar otras cosas, nos llevó a un proceso de paz que tiene algo destacable porque desmovilizó a 11.000 personas, ¿pero a qué costo?”, añadió en Semana.

Por otro lado, aseguró que el presidente Iván Duque "está haciendo un excelente trabajo", pero que debía mejorar en materia de liderazgo. Asimismo, dijo que, con Gustavo Petro en el poder, Colombia estaría peor y calificó su administración en la Alcaldía de Bogotá como "bastante decepcionante".

Finalmente, sobre Sergio Fajardo dijo que "es una persona que un día dice una cosa y al otro dice otra". En este sentido, afirmó que a diferencia de las presidenciales de 2018, cuando era un supuesto candidato del neosocialismo, ahora está pensando en lanzarse como un candidato del santismo.