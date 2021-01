Lo que le dijo Uribe a Claudia López por sus vacaciones en medio de la pandemia

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, generó críticas luego de tomar la decisión de salir a unas vacaciones (5 días hábiles) al cumplir su primer año de mandato, en medio de la pandemia por coronavirus.

Desde el Concejo de Bogotá cuestionaron la decisión de la mandataria de los bogotanos, precisamente porque se dio en un momento álgido de la pandemia, donde la ciudad ha aumentado la ocupación que tiene de Cuidados Intensivos. Por ello, recientemente, se anunció una nueva cuarentena estricta.

En diálogo con La FM, el expresidente Álvaro Uribe se abstuvo de opinar sobre el tema porque prefiere mantenerse al margen para que la alcaldesa no reaccione con ofensas.

“No hablo de eso, no soy la persona indicada porque cualquier cosa que diga esa señora la toma muy mal y es muy ofensiva. Prefiero no referirme a esos temas de la alcaldesa porque me ofende y yo he procurado no trenzarme en refriegas ofensivas”, aseveró.

El exsenador recalcó que así ocurrió cuando señaló que los congresistas del Centro Democrático, partido que él preside, no recibirían el aumento de salario sino que lo destinarían a una tarea social. “Sin referirme a ella, y me dijo embustero, después que yo vengo trabajando por eso desde 2012”.

Claudia López regresa el 12 de enero a sus labores, mientras tanto está como alcalde encargado, Luis Ernesto Gómez, el secretario de Gobierno de la capital.