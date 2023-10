¿Los colombianos que viven en el exterior pueden votar en las elecciones regionales?

Este 29 de octubre, millones de colombianos saldrán a las urnas para votar por los próximos alcaldes, concejales y ediles en las elecciones regionales, Estos asumirán su cargo a partir del 1 de enero de 2024 y lo ejercerán en un período de cuatro años.

Como es habitual, se habilitarán varios puestos de votación a nivel nacional para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto. Sin embargo, existe una duda por saber si aquellos que residen en el exterior también pueden participar en esta jornada electoral.

Este aspecto fue señalado en la Constitución Política de Colombia, pues el artículo 316 establece lo siguiente: "En las votaciones que se realicen para la elección de autoridades locales y para la decisión de asuntos del mismo carácter, sólo podrán participar los ciudadanos residentes en el respectivo municipio".

Vea también: ¿Cuándo será el próximo pago de Ingreso Mínimo Garantizado y cuánto llegará?

En ese orden de ideas, las elecciones regionales no obligan a los colombianos residentes en el exterior a votar en las urnas. Por un lado, ellos no tienen directamente inscrita su cédula en Colombia. Además, la decisión que se tome en estos comicios no los afecta directamente por ser algo de índole municipal o departamental.

¿Cómo consultar el puesto de votación?

Ahora bien, para quienes viven en Colombia y están habilitados para votar pueden consultar su puesto de votación a través de la página web de la Registraduría Nacional.

Le puede interesar: Anuncian nuevo subsidio, y no es el de vivienda: gobierno entrega hasta $25'.000.000

Una vez allí, da clic a la opción "Lugar de votación" y luego ingresa su tipo y número de identidad. Luego de hacer la validación de seguridad, da clic en el botón "Consultar" y el sistema le mostrará los datos del lugar donde está inscrita su cédula.