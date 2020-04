Los dos sectores de trabajo que Claudia López reabrirá en Bogotá tras cuarentena

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, afirmó en RCN Radio que la reapertura de los bogotanos tendrá que ser gradual y muy despacio para tener un control y así evitar que las cifras de contagios se disparen en la capital del país.

La mandataria local dijo que para que la ciudad pueda empezar a funcionar se debe tener en cuenta los indicadores de la capacidad de transmilenio y la ocupación de las Unidades de Cuidados intensivos (UCI)

“En ningún caso podemos superar el 35% de transmilenio, tampoco podemos permitir que se nos sature el 75% por ciento las UCI; hoy en día tenemos 41 casos confirmados de coronavirus en UCI, pero además hay 109 personas en UCI que aunque no están confirmados por COVID-19 están utilizando los servicios con un respirador, por lo que la capacidad de las Unidades de Cuidados intensivos en Bogotá actualmente está en el 27%”, indicó.

Claudia López manifestó que el sector de la construcción será el primero en activarse bajo unas medidas especiales.

“Yo estoy analizando construcción y todo lo relacionado con venta y reparación de bicicletas, además de los 36 que ya se encuentran trabajando (...) Pero el sector comercial al detal no, ni por dentro en los centros comerciales ni por fuera, porque no tiene sentido por el gasto ni por la oferta”, manifestó.

Dijo que “toca ir por sector por sector hasta que se logre nivelar la ciudad garantizando un transporte seguro”.

“Al sector que le autoricemos salir tiene que hacerlo en horarios distintos. Los trabajadores de las obras de construcción no podrán salir a las 6 de la mañana porque ya tenemos copada la capacidad. Le autorizamos salir pero después de las 10 y 11 de la mañana para que salgan entre 8 y 9 de la noche y podamos distribuir las horas pico”, indicó.

"La otra medida es hay unas empresas a las que les vamos a decir: 'usted me entrega su registro de trabajadores, pero usted se encarga de llevarlos por un medio distinto a Transmilenio para que no me colapse el sistema'", agregó.

“Mi gran dolor de cabeza con los bogotanos es cómo llegan al trabajo y cómo se devuelven a su casa, porque si van a trabajar reventándome el Transmilenio se me contagian todos; a mí no me basta el protocolo de seguridad; nosotros vamos a tener facultades: si un sector, por mucho que esté cumpliendo el protocolo de Presidencia y no me cumple el protocolo de transporte de la Alcaldía, no funciona porque tiene que cumplir los dos: el de bioseguridad de Presidencia pero también el de Transporte seguro de la alcaldía", indicó.

Agregó que las personas pueden salir a las áreas comunes de los conjuntos residenciales, siempre y cuando lo hagan de forma ordenada y autorregulada.