Lucho Herrera rompió el silencio tras ser implicado en caso de desaparición forzada

El exciclista Luis Herrera rompió el silencio y se pronunció tras las acusaciones que se le hacen al ser implicado una investigación judicial por desaparición forzada.

Una jueza colombiana pidió a la Fiscalía que investigue la presunta participación del exciclista Luis 'Lucho' Herrera, campeón de la Vuelta a España de 1987, en un caso de desaparición forzada de cuatro vecinos suyos ocurrida hace más de 20 años.

En una sentencia anticipada a uno de los paramilitares implicados en este caso, la jueza explicó que el condenado, Luis Fernando Gómez Flórez, "realizó señalamiento directo en contra de Lucho Herrera en la diligencia indagatoria del 11 de octubre de 2022".

De esta forma, el reconocido deportista emitió un comunicado en el que manifestó no haber sido parte de alguna organización criminal.

"Jamás he pertenecido a organizaciones criminales ni he pretendido causar daño a persona alguna. Mi vida la he dedicado al deporte, y tras mi retiro del ciclismo profesional, a trabajar de forma honesta. Rechazo de manera enfática las imputaciones que pretenden enlodar mi nombre y mi trayectoria como ciudadano, trabajador y padre de familia", reconoció.

"En mi trayectoria como empresario y comerciante he sido víctima de extorsiones, amenazas y secuestros, situaciones que han sido puestas en conocimiento de las autoridades. En 2016 otorgué poder a mis abogados para solicitar información ante la Fiscalía General de la Nación y promover las denuncias correspondientes frente a versiones falsas y presiones indebidas.

Tan pronto supe de la compulsa de copias, busqué la asesoría jurídica necesaria y me he puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para brindar todas las explicaciones que correspondan conforme a la ley", explicó en el comunicado de cinco puntos.

"Respeto profundamente el papel de los medios de comunicación y el derecho ciudadano a estar informado. Por ello, estaré dispuesto a ofrecer declaraciones públicas una vez conozca de forma concreta y precisa los cargos que se me atribuyen por personas que no conozco, y pueda demostrar mi total inocencia"

Desde hoy, a través de mis apoderados, he manifestado ante la Fiscalía General mi voluntad indeclinable de colaborar con la justicia y atender cualquier requerimiento judicial", concluyó.